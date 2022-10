Barlassina: raffica di furti nelle abitazioni, sulle auto e nei cortili

Spariscono le bici nelle corti di Barlassina e anche i cavetti della ricarica dei cellulari dalle auto. I ladri entrano nelle case dei barlassinesi anche mentre intere famiglie sono a tavola o nel proprio letto a riposare. È un vero e proprio assalto quello che il paese sta vivendo negli ultimi giorni.

Barlassina: raffica di furti, anziano addormentato

Le segnalazioni sono diverse e preoccupano in particolare quelle in cui i malviventi sono talmente tanto spudorati da intrufolarsi negli appartamenti con i residenti dentro. Pochi giorni fa in via Piave un anziano e il cane sono stati addormentati mentre il figlio e la nuora si trovavano fuori a cena. I ladri sono riusciti a mettere a soqquadro l’intera abitazione senza che nessuno si accorgesse di nulla.

Barlassina: raffica di furti, quattro ai palazzi rossi

Episodi simili si sono verificati anche ai palazzi rossi di via Garibaldi, in pieno centro abitato, nei condomini. Addirittura i residenti segnalano quattro furti nel giro delle ultime tre settimane. I ladri riescono in qualche modo ad intrufolarsi nelle case anche mentre sono abitate e lesti, senza farsi sentire, prelevano i contanti dai portafogli e quegli oggetti di valore facilmente smerciabili che si possono trovare appoggiati sui tavoli o sui mobili.

Barlassina: raffica di furti, ladri in casa col proprietario

Nell’ultimo caso un anziano ha sentito dei rumori nell’altra stanza ma all’inizio non si è preoccupato perché pensava provenissero dal piano superiore. E invece quando poi si è trovato negli stessi locali ha notato che mancavano i contanti dal portafogli, ma non il portafogli stesso. Mentre i malviventi hanno lasciato il cellulare che pure si trovava a fianco del portafogli.

Barlassina: raffica di furti, via le biciclette dalle corti

Da giorni si segnalano inoltre sparizioni di biciclette dalle corti di via Milano e del centro paese, a inizio settimana anche una bici appena acquistata in via 25 aprile. Spesso legate, con lucchetti che vengono sradicati, altre volte semplicemente riposte per pochi istanti e fatte sparire velocemente. Nella notte tra mercoledì e giovedì invece sono finite nel mirino dei malviventi le auto parcheggiate nella zona della casetta dell’acqua di via Montale. In tutto pare che almeno cinque vetture siano state danneggiate al finestrino per prendere qualche piccolo oggetto di valore, ma nemmeno troppo, lasciato tra i sedili o nel cassettino del cruscotto. Uno dei proprietari racconta che dalla macchina manca solamente il cavetto di ricarica del cellulare.