I ladri non vanno in vacanza. Anzi, è proprio nei periodi di ferie, specialmente di bel tempo, quando i residenti approfittano di qualche giorno di riposo per allontanarsi dalla città, che sono più attivi. Proprio come successo a Barlassina, nella notte di Pasqua, appena dopo la mezzanotte. Tre figuri, appena scesi da un’automobile che percorreva la via Carducci a bassa velocità, si sono arrampicati sulla recinzione di un complesso residenziale ed hanno cercato di intrufolarsi dentro l’abitazione. La recinzione non è bassa, tutt’altro, ma con grande agilità i tre malintenzionati l’hanno facilmente scavalcata e si sono introdotti nel giardino dell’edificio.

Barlassina, i ladri di Pasqua: ripresi mentre scavalcano la recinzione, scesi da una Audi A3 bianca

Tutta l’azione è stata ripresa dalle telecamere della videosorveglianza dello stabile. In alta definizione, tanto che si riesce a scorgere anche il modello del veicolo, un’Audi A3, di colore bianco. Le immagini, registrate da quattro diverse angolazioni, sono state portate in caserma dai padroni di casa che hanno sporto denuncia per l’effrazione. I ladri in ogni caso sono riusciti a scappare prima dell’arrivo dei carabinieri.

Non è la prima volta che le zone residenziali di Barlassina vengono prese d’assalto. Gli ultimi episodi si sono registrati in via Don Gattinoni, ma in inverno, specialmente nel periodo di Natale, ci fu una vera e propria escalation nel quartiere in collina, dove ci sono poche attività pubbliche e tante case. In questo caso la speranza è che le riprese delle videocamere forniscano elementi utili per identificare i malfattori, ma è sempre molto difficile per le forze dell’ordine assicurare alla giustizia i sospetti qualora non vengano pizzicati in flagranza di reato.