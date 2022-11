Raffica di furti tentati e riusciti a Barlassina: ladri ripresi dalle telecamere

Sono ormai una trentina le segnalazioni pervenute nell’ultime mese per furti nelle abitazioni e nei negozi di Barlassina. Le ultime risalgono ai giorni scorsi, in particolare al fine settimana. In via Segantini un residente ha registrato tutto con le telecamere, si notano chiaramente tre ragazzi, piuttosto giovani, filiformi, avvicinarsi all’abitazione, accorgersi della telecamera e travisare il volto alzandosi sulla bocca e sul naso una mascherina chirurgica, nuovo strumento che attira meno l’attenzione rispetto ai classici passamontagna. Nonostante si accorgano dell’occhio elettronico, provano comunque a forzare l’ingresso, ma vista la mala parata si allontanano prontamente.

Raffica di furti tentati e riusciti a Barlassina: assalto alla farmacia

Molto più decisi invece i ladri che hanno preso d’assalto la farmacia Alla Madonna di corso Milano nella notte tra domenica e lunedì, verso le due. Come verificato poi dallo stesso proprietario Paolo Vintani, i malviventi si sono introdotti alzando la saracinesca dell’ingresso di pochi centimetri, giusto quelli sufficienti a sgattaiolare all’interno del negozio. Dentro si sono impossessati degli spiccioli lasciati in cassa come fondo per l’apertura del mattino successivo.

Raffica di furti tentati e riusciti a Barlassina: “Quando siamo arrivati era già tutto finito, ma prima si vedono passare tre auto”

«Un grande insegnamento che ho imparato da mio padre – rivela Vintani – lasciare le casse aperte. Perché i malintenzionati sicuramente le rompono e oltre al bottino ci sarebbero da spendere soldi per comprarle nuove. Ci hanno impiegato giusto pochi minuti, quando siamo arrivati con la sorveglianza dopo il suono dell’allarme era già tutto finito ed era persino tutto chiuso. Ho solo un po’ di rammarico perché dalle immagini della videosorveglianza abbiamo visto che mentre i ladri cercavano di entrare, accovacciati davanti alla serranda a notte fonda, sono passate in strada ben tre auto, una ha anche rallentato, ma nessuno ha chiamato le forze dell’ordine».