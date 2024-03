Barlassina, danno fuoco a casa e auto e lo derubano: “Proverò a rialzarmi come sempre”

Da tre anni viveva come poteva, con quello che trovava, in uno dei tanti locali abbandonati alla Fornace di Barlassina. Una vita che provava a essere dignitosa, dopo aver perso il lavoro da cuoco a causa della pandemia, con il suo fidato amico e compagno a quattro zampe Gordon.

Ma negli ultimi giorni un’altra disgrazia si è abbattuta su A.U.: nottetempo qualcuno gli ha bruciato tutto, la macchina, l’appartamento improvvisato, i mobili e i vestiti. Non solo, qualche giorno dopo gli hanno anche rubato il piccolo impianto fotovoltaico che usava per ricaricare il cellulare o utilizzare qualche elettrodomestico, lo schermo della televisione e il piccolo generatore.

Barlassina, lo sfogo sui social: aiutato da qualche amico ha ritrovato anche un lavoro

I danni nella casa data alle fiamme

Oggi è aiutato da qualche amico e recentemente ha ritrovato lavoro, quindi tra qualche settimana potrebbe permettersi un nuovo affitto o almeno questo è quello che spera. Il suo sfogo l’ha affidato direttamente ai social: “Potrei esprimere parole d’odio, ma rischierei di prendere una denuncia per istigazione alla violenza o peggio, potrei esprimere parole di disperazione, ma non servirebbero a niente visto che ormai non mi rimane più neanche quella. Mi hanno portato via tutto. Non ho più neanche i vestiti o le coperte. Per fortuna non eravamo lì né io né il mio cane. Adesso ho qualcuno che mi sta aiutando e ho un posto dove posso stare”.

Sta provando a rialzarsi. “Le fornaci sono abbandonate da anni, non sto dicendo che sia giusto occuparle, ma ho avuto problemi e avevo trovato una soluzione senza dare fastidio a nessuno. Poi succedono cose come questa. Fortunatamente ho delle persone che mi stanno aiutando”.