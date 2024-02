Banco di Desio, utile netto consolidato 2023 pari a 240 milioni (+195,1% sul 2022)

Utile netto consolidato “in forte crescita” e margine operativo “in ulteriore miglioramento rispetto al 2022”. Il Banco di Desio ha comunicato i risultati individuali e consolidati al 31 dicembre 2023 approvati dal Consiglio di amministrazione dell’Istituto bancario brianzolo, che ha anche proposto la destinazione del risultato d’esercizio.

In particolare, come riportato nel documento economico, l’Utile netto consolidato 2023 è stato pari a 240,4 milioni di euro, “in forte crescita rispetto al 2022”, commenta l’Istituto, facendo segnare un +195,1%, supportato da poste straordinarie pari a 129,1 milioni di euro, con ROE, (Return On Equity), saggio di rendimento (return) sul capitale proprio (equity), misura sintetica del profitto ottenuto dagli azionisti di un’impresa, al 21,6% (+13,8 pts sul 2022).

Banco di Desio, bilancio 2023: crescita dei ricavi (+19,5%)

Il Banco di Desio sottolinea inoltre la: “solida performance operativa” che è stata sostenuta dalla crescita dei ricavi (+19,5%) con margine di interesse (+30,9%) e commissioni nette (+4,3%) in aumento.

Il margine operativo, come detto, ha segnato “un ulteriore miglioramento rispetto al 2022” a 260,2 milioni di euro (+22,1%). Quanto al Cost income ratio (indicatore di efficienza economica che misura il rapporto tra i costi di gestione e i ricavi netti di una banca NDR), sempre secondo quanto comunicato, è al 57,6% (-1,5 pts sul 2022), mentre è stabile l’NPL (Non performing loans) ratio mentre il coverage è: “in ulteriore miglioramento”.

Segnalato anche il: “forte rafforzamento patrimoniale del Gruppo Banco Desio” con “CET1 al 17,19% (ex 14,77%) e TCR al 17,97% (ex 14,77%)”. Infine, sempre dal Consiglio di amministrazione, è stata proposta la destinazione dell’utile netto agli azionisti: “di 0,2634 euro per azione con Dividend Yield al 7,83%”.