Bambini dei centri estivi bloccati dal torrente: aiutati da Soccorso alpino e vigili del fuoco

C’erano anche bambini dei Centri ricreativi estivi della provincia di Monza e Brianza tra gli oltre 350 ragazzi aiutati dai tecnici del Soccorso Alpino giovedì pomeriggio alle Piane di Lizzola, in territorio del comune di Valbondione.

Bambini dei centri estivi bloccati dal torrente: in difficoltà a tornare sulla strada

Soccorso alpino Valbondione

Il gruppo, con partecipanti dai 5 anni in su, e gli assistenti erano rimasti bloccati dal torrente che avrebbero dovuto attraversare per tornare verso la strada, ingrossato dalle piogge delle scorse ore. In difficoltà hanno chiesto aiuto e la centrale ha mandato il Soccorso alpino, con cinque tecnici Cnsas della VI Delegazione Orobica, e i Vigili del fuoco. I soccorritori hanno tirato una fune guida e li hanno accompagnati dall’altro lato del torrente riportandoli in sicurezza e illesi, prima di tornare sulla via di casa.