Aveva tirapugni e un coltello, condanna: a Verano per arrestarlo, ha ecstasy ed eroina per uso personale

Arrivata la condanna a 9 mesi per violazione della legge sulle armi, in quanto nel 2019, a Ferrara, fu trovato dai carabinieri con addosso un coltello a serramanico con 9 centimetri di lama e due tirapugni di cui uno con punte sulle creste, quando nel pomeriggio di venerdì 17 marzo i carabinieri del Comando Stazione di Verano Brianza sono andati a casa sua per arrestarlo, a Verano, lo hanno trovato con varie dosi per uso personale di mdma (ecstasy) ed eroina.

Verano, un 35enne accompagnato alla Casa circondariale di Monza

L’uomo, un 35enne, celibe, disoccupato, già noto alle forze dell’ordine, che per il possesso degli stupefacenti è stato segnalato alla competente autorità amministrativa, è stato accompagnato alla Casa Circondariale di Monza.