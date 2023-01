Autovelox della Polizia stradale a Giussano e Seregno

A Seregno e Giussano nei prossimi giorni rilevazioni della velocità con autovelox fissi a cura degli agenti della Polizia stradale. Saranno piazzati venerdì 20 gennaio in via Catalani a Giussano e sabato 21 gennaio in via Monti a Seregno. Si tratta in entrambi i casi di strade comunali. Sia il 19 che il 21 gennaio interessata dalle rilevazioni di velocità anche la autostrada A9.

Autovelox a Giussano e Seregno, cosa rischia chi va oltre i limiti

La Polizia ricorda che le sanzioni previste dal Codice della strada vanno da 42 e 173 euro fino a 10 km/h in più rispetto al limite, da 173 a 695 euro e decurtazione di 3 punti sulla patente fino a 40 km/h in più, tra 544 e 2127 euro, decurtazione di 6 punti sulla patente e sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi non oltre i 60 km/h in più. Se si sfreccia oltre 60 km/h in più rispetto ai limiti la sanzione pecuniaria è compresa 847 e 3.389 euro, con la decurtazione di 10 punti sulla patente e la sanzione accessoria della sospensione della patente da sei a dodici mesi. In caso di recidiva in un biennio è disposta la revoca della patente di guida. “Queste sanzioni – dice la Polizia – sono aumentate per i neopatentati e per i conducenti professionali”.