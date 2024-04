Autovelox della Polizia di Stato a Meda e lungo la SS36 e la A4

Gli autovelox della Polizia Stradale nei prossimi giorni saranno attivi lungo la Statale 36 (nel Lecchese), in via Vignazzola a Meda, nel tratto milanese della A4 e sulla 342 Briantea nella Bergamasca. Lo rende noto la stessa Polizia sul proprio sito internet: “Un modo per invitare gli automobilisti a moderare l’andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti“.

Nel dettaglio, la strada comunale medese sarà monitorata giovedì 4 aprile, sabato 6 aprile la SS36 e la A4 e infine domenica 7 aprile la Briantea.

Autovelox della Polizia di Stato per il controllo della velocità: le sanzioni

La Polizia ricorda che le sanzioni previste dal Codice della strada vanno da 42 e 173 euro fino a 10 km/h in più rispetto al limite, da 173 a 695 euro e decurtazione di 3 punti sulla patente fino a 40 km/h in più, tra 544 e 2127 euro, decurtazione di 6 punti sulla patente e sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi non oltre i 60 km/h in più.

Se si sfreccia oltre 60 km/h in più rispetto ai limiti la sanzione pecuniaria è compresa 847 e 3.389 euro, con la decurtazione di 10 punti sulla patente e la sanzione accessoria della sospensione della patente da sei a dodici mesi. In caso di recidiva in un biennio è disposta la revoca della patente di guida. “Queste sanzioni – dice la Polizia – sono aumentate per i neopatentati e per i conducenti professionali”.