Autotrasportatore di Lissone ha un malore in una ditta di Bellusco, in prognosi riservata al San Raffaele

Un autotrasportatore 58enne di Lissone versa in gravissime condizioni e si trova ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano dopo aver accusato un malore mentre si trovava in una ditta di Bellusco. I fatti sono accaduti nella mattinata di giovedì 29 giugno all’interno di un’azienda in via del Commercio, nella zona industriale del comune brianzolo. Secondo quanto riportato dagli uomini del Corpo di polizia locale Brianza Est, l’uomo, esterno alla ditta, stava attendendo che il camion venisse scaricato quando è stato colpito da un arresto cardiaco.

Malore a Bellusco, lissonese portato all’ospedale con l’elisoccorso

I primi a prestare i soccorsi sono stati i dipendenti della ditta che hanno tentato di rianimarlo e chiamato i soccorsi. Sul posto, oltre agli agenti del comando di polizia locale guidato da Alessandro Benedetti, anche due ambulanze e un elisoccorso proveniente da Milano. Le condizioni del lissonese sono subito apparse molto gravi e, dopo gli accertamenti effettuati dai sanitari, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Raffaele con l’elisoccorso. Versa in prognosi riservata.