Assistenza ai bambini con cardiopatie congenite, speciale evento di AmaLo a Meda

Un nuovo successo dell’associazione AmaLo di Meda, che sostiene i progetti per migliorare la cura e l’assistenza dei bambini affetti da cardiopatie congenite. Nel pomeriggio di sabato 3 dicembre, ha organizzato uno spettacolare evento che ha richiamato una gran folla di bambini e genitori tanto da esaurire l’auditorium San Giacomo, a Meda. Eventi che si rinnovano più volte l’anno, in forme diverse, dal 2013. Michele Cafaggi ha ipnotizzato l’intero pubblico con lo spettacolo ‘Ouverture des saponettes’. L’artista, che ha raggiunto una fama internazionale e ha ottenuto diversi riconoscimenti, ha intrattenuto per un’ora grandi e bambini. Con bolle di sapone, musica, clownerie e molto altro. Facendo sognare i più piccoli, ma anche i grandi. E ha ribadito il suo impegno sociale in favore dei bambini, anche devolvendo ad AmaLo quanto ricavato nel corso del pomeriggio dalla vendita dei suoi libri.

AmaLo, evento a Meda: spettacolo e laboratori per bambini

A seguire i laboratori per bambini e famiglie per cui l’associazione è nota. Questa volta l’educatrice e socia Michela Butrico ha proposto una serie di attività a fruizione libera sul tema del disegno: “D di disegnare”, in cui i bambini hanno potuto realizzare delle trottole di carta, colorare insieme una grande tela e completare il grande murales del “calligrAmalo”.

AmaLo a Meda, la cofondatrice: “Per noi è stato un pomeriggio bellissimo”

“Per noi è stato un pomeriggio bellissimo– ha affermato esultante Viviana Venturini, cofondatrice di AmaLo– Michele è riuscito a trasmetterci tutta la sua magia e siamo orgogliosi di aver potuto regalare tanti sorrisi ai bambini presenti! Con il ricavato dell’evento, continueremo a sostenere gli altri bambini, quelli con i cuoricini un po’ fragili per cui è nata l’associazione. In questi giorni è anche in corso la vendita dei panettoni di AmaLo, che di anno in anno raccolgono sempre più estimatori, grazie alla loro bontà e al lavoro dei volontari che diffondono l’iniziativa a privati e aziende. Un ringraziamento particolare a chi ci ha sostenuto la Nuova drogheria Mazzini, Cue con Sergio Cattaneo e l’amministrazione comunale, l’oratoriosangiacomo, GeccheleIl fornaio del Casale”.