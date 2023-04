Asilo per cani senza autorizzazioni chiuso da Polizia locale, Polizia provinciale e Ats a Sovico

Un asilo per cani privo di autorizzazioni. E’ questo il riscontro principale del sopralluogo congiunto di Polizia Locale Sovico, ufficio tecnico del Comune di Sovico, Polizia Provinciale e Ats Brianza, dipartimento veterinario, che si è registrato mercoledì 18 aprile in una struttura di ricovero animali di affezione presente sul territorio comunale di Sovico. Dall’accertamento effettuato, fa presente in una nota l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Barbara Magni, è emerso che la struttura “ha effettuato attività di asilo per cani senza alcuna autorizzazione comunale né tantomeno di competenza di ATS”.

Sovico, anche presunti abusi edilizi: responsabile denunciato

Secondo quanto reso noto dagli uffici comunali, sono state inoltre accertate le realizzazioni di manufatti edilizi e di uno scarico prive di autorizzazione. È stato pertanto disposta, con un’ordinanza, l’immediata cessazione dell’attività e si è proceduto a deferire il responsabile della struttura alla competente autorità giudiziaria per i reati edilizi accertati, nonché a contestare allo stesso una sanzione fino a 3mila euro per la realizzazione dello scarico abusivo. È stata infine emanata una ulteriore ordinanza di ripristino dei luoghi.

Sovico, cani in buone condizioni

I cani ritrovati durante il sopralluogo erano tutti in buone condizioni. L’episodio si è come detto registrato nella giornata di mercoledì 18 aprile. A far scattare i controlli sono state diverse segnalazioni pervenute agli uffici comunali da parte di cittadini della zona. Agenti di Polizia Locale, tecnici comunali e Ats Brianza, hanno evidenziato che in una zona del paese, non lontano dalla provinciale, veniva svolta un’attività non autorizzata, da Comune e Ats. Il proprietario è stato sanzionato e deferito all’autorita’ giudiziaria anche per accertati reati edilizi.