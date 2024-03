Asfaltature in corso sulla Sp45: giovedì 14 e venerdì 15 marzo in territorio di Arcore è prevista la chiusura del cavalcavia sulla ferrovia, dalla rotonda di via Belvedere in direzione Lesmo.

Asfaltature sulla Sp45: deviazione nella zona industriale di Arcore

Il traffico sarà deviato nella zona industriale di Arcore: un percorso alternativo che prevede il passaggio in via Belvedere e poi sul cavalcavia della Peg e il ritorno sulla Sp45 da via Casati.