Articolo Uno di Vimercate si trasforma in Indipendenti a Sinistra

Articolo Uno a Vimercate si trasforma. A seguito dello scioglimento definitivo di Articolo Uno (Napoli, 10-11 giugno), la lista “Articolo Uno Vimercate” cambierà il proprio nome in “Indipendenti a sinistra”.

Articolo Uno di Vimercate e la scelta di Villa

“All’assemblea nazionale dei delegati, non ho votato a favore di questa scelta e non mi iscriverò al Partito democratico – ha dichiarato Federica Villa, consigliera comunale eletta nell’ottobre 2021, capolista di Articolo Uno Vimercate – Continuerò a posizionarmi politicamente nel centrosinistra e, a livello locale, a collaborare con la maggioranza per la piena realizzazione del programma di mandato che, come lista, abbiamo contribuito a scrivere.”