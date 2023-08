Arrestato un 22enne di Vimercate per la rapina di un monopattino e una bici elettrica

Tutto ha un valore e tutto, quindi, sarebbe “appetibile” a chi vive ai margini della società. E così è accaduto che tre sudamericani, di cui uno residente a Vimercate, nella notte fra domenica 20 e lunedì 21 agosto scorsi, evidentemente dopo aver girovagato senza nulla di fatto, adocchiati tre ragazzi, in via Milano a Cologno Monzese, in possesso di due cicli elettrici, una bicicletta e un monopattino, hanno deciso di non lasciarsi scappare l’occasione. Armatisi di colli di bottiglia mandate in frantumi i tre aspiranti rapinatori si sono avvicinati ai tre giovani e senza mezzi termini hanno lasciato chiaramente capire quali erano le loro intenzioni: dateci i due mezzi elettrici e non succederà niente, devono aver minacciato. Ma i tre ragazzi hanno subito reagito facendo capire, con altrettanta chiarezza che non erano per nulla disposti a sottostare al ricatto.

Arrestato un 22enne di Vimercate e la colluttazione

A quel punto è stato quasi inevitabile che il sestetto venisse alle mani e le vittime, pur reagendo con coraggio e fermezza alla fine, anche per via dei pericolosi colli bottiglia in mano agli aggressori, hanno dovuto soccombere e assistere ai tre delinquenti che si allontanavano con i loro mezzi. Immediatamente è stato chiamato “112” e poco dopo è intervenuta una pattuglia dei carabinieri di Cologno. E mentre i militi provvedevano a contattare un’ambulanza per uno dei ragazzi per via di alcune pur lievi ferite riportate (è stato comunque portato al presidio ospedaliero “Uboldo” di Cernusco sul Naviglio in codice verde) per i militari dell’Arma è scattata la caccia ai rapinatori.

Arrestato un 22enne di Vimercate e l’intervento dei carabinieri

E bisogna ammettere che non hanno dovuto faticare troppo: i tre bellimbusti sono stati infatti localizzati poco lontano dal “luogo del delitto” che viaggiavano tranquillamente sui mezzi appena rapinati. Fermati e identificati, i militi si sono subito resi conto che si trovavano al cospetto di tre “trasfertisti” del crimine: un 22enne, originario dell’Ecuador, residente a Vimercate, è stato tradotto al carcere di Monza, gli altri due, diciassettenni, peruviani, uno domiciliato a Rho e l’altro a Cologno, sonno stati invece “ospitati” al carcere minorile Beccaria di Milano. L’accusa, per tutti e tre è di rapina e di lesioni personali.