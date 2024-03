Arcore varia il Pgt partendo dall’area tennis

La prima delle varianti al Piano Generale di Governo del Territorio del comune di Arcore riguarderà il Tennis e dovrebbe arrivare massimo entro fine luglio. Ormai da lungo discussa anche con la cittadinanza, nell’ultimo incontro pubblico del 26 marzo, tenutosi in Sala del Camino, è stato reso ufficiale che la prima variante al PGT riguarderà l’area del tennis, che da qualifica ad uso residenziale tornerà ad essere denominata AR5: destinata a servizi e impianti sportivi.

Arcore varia il Pgt e cambia la destinazione d’uso dell’area tennis

“La variante riguarda un’area di 13.000 mq in via Marche composta da Tennis, da un terreno incolto e da un orto appartenenti a due mappali costituiti per il 20% da parte privata, mentre per il restante 80% di proprietà pubblica, comunale – spiega l’architetto Monza, incaricato della variante al PGT e relatore della serata informativa insieme all’ingegner Emanuele Sanvito e all’assessore Serenella Corbetta – secondo il PGT vigente quest’area era qualificata ad uso residenziale. La variante prevede una ridestinazione denominata AR5 che interessa a tutte le aree sopraindicate tranne il parcheggio: la variante propone di tornare nuovamente ad un’area destinata a servizi, in continuità con gli impianti sportivi del vicino oratorio.” Le tempistiche di approvazione di questa prima variante, come spiegato dall’assessore Corbetta, richiederanno massimo 120 giorni: tempo nel quale la Provincia dovrebbe visionare e formulare eventuali osservazioni contestualmente la modifica, dopodiché, per considerarsi conclusa la variante dovrà essere oggetto del consiglio comunale (si stima entro fine luglio.) Nel piano delle regole contestuali alla variante, l’architetto Monza specifica che saranno ammessi gli esercizi pubblici e di vicinato per una superficie complessiva inferiore o uguale ai 200mq e che gli interventi all’area (già più volte sommersa durante gli allagamenti di arcore) dovranno essere conformi allo studio di gestione del rischio idraulico.

Arcore varia il Pgt e il cambio di prospettivo per lo sport

“Probabilmente con la stesura del Pgt precedente si avevano esigenze diverse per cui si pensava di creare una nuova area sportiva alla Cà. Con il rinnovo delle concessioni per la piscina e lo stadio l’obiettivo è andato sostanzialmente scemando, per cui è sembrato ovvio tornare al vecchio tennis, ma con un adeguamento delle strutture”, ha commenta l’assessore Corbetta sulla modifica. “La pratica sportiva è ormai riconosciuta come servizio pubblico e Arcore ha un servizio pubblico diffuso: qualunque sport si voglia fare lo si trova – concludono Sanvito e Corbetta – Anche se una risposta che sul territorio la si trova non è mai abbastanza, e bisogna ricordare che lo sport aiuta a formare i ragazzi a toglierli dalla strada.”