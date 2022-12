Arcore: una tombolata benefica di Artisthis per dire grazie al Cse La Vite

La compagnia teatrale Artisthis di Arcore organizza, con l’appoggio dei commercianti del centro una tombolata benefica a favore del Centro Socio Educativo La Vite.

Arcore: una tombolata benefica e la sede della compagnia

Nel pomeriggio di domenica 4 dicembre, alle ore 16, nella la sede Centro La Vite, in via Roma, si terrà una tombolata a premi il cui ricavato andrà all’associazione del Volontariato di Arcore, di cui il CSE fa parte. Le offerte per le cartelle verranno interamente devolute in beneficenza. L’obiettivo dell’associazione teatrale arcorese è quello di ringraziare il Centro per aver concesso l’usufrutto gratuito della loro sede a favore delle attività di Artisthis. Dopo il Covid e il distaccamento del gruppo dalla Compagnia del Labirinto, infatti, la “giovane” associazione teatrale arcorese si era trovata sprovvista di un luogo in cui provare e ritrovarsi per fare esercizi propedeutici all’attività teatrale. A fronte di questa necessità è nato quindi un sodalizio tra le due realtà arcoresi: è da qualche mese, ormai, che Artisthis si trova regolarmente a provare nei locali messi a disposizione dal Centro Socio Educativo. La tombolata organizzata dalla compagnia per domenica 4 dicembre è un modo per fare beneficenza verso una realtà arcorese ed avvicinarsi sempre di più al clima delle feste natalizie.

Arcore: una tombolata benefica e piena di divertimento

Non si tratterà tuttavia di una mera tombolata, ma manterrà altresì vivo lo spirito del teatro sul quale vive l’associazione teatrale. Le estrazioni saranno inframezzate da video comici e sketch, per concludere il pomeriggio con una merenda in compagnia. In palio tanti premi, buoni sconto e voucher messi a disposizione dai commercianti del centro di Arcore che hanno voluto collaborare all’iniziativa a sostegno del CSE la Vite: E’ ancora possibile riservare i propri posti al numero 3293935400.