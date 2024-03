Arcore: un giovane cade in stazione da 5 metri ed è grave in ospedale

Cade in stazione ad Arcore da un parapetto e finisce in prognosi riservata al San Gerardo di Monza. Martedì pomeriggio 19 marzo un ragazzo 28enne originario del Mali si trovava vicino al sottopasso dell’interscambio ferroviario quando si è sporto troppo dalla balaustra e ha fatto un volo di circa 5 metri.

Arcore: un giovane cade in stazione e la prognosi riservata

Immediatamente sono scattati i soccorsi e i sanitari hanno immobilizzato il ferito e l’hanno trasferito con la massima urgenza in codice rosso all’ospedale di Monza. Il giovane è ricoverato in terapia intensiva e per le sue condizioni resta in prognosi riservata.