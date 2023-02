Arcore: lavori in corso, chiude il passaggio a livello di Bernate

Chiusura temporanea ad Arcore per il passaggio a livello di via Grandi, a Bernate: resterà chiuso dalla serata di mercoledì 8 febbraio all’alba di sabato 11 febbraio a causa dei lavori di rinnovo sulla rete ferroviaria.

Arcore: chiude il passaggio a livello di Bernate, dalla sera di mercoledì all’alba di sabato

La comunicazione è arrivata nella mattinata di mercoledì 8 febbraio, diffusa a tutti i cittadini anche tramite Alert System: a partire dalle 22 di mercoledì 8 febbraio, continuativamente fino alle 6 di sabato 11 febbraio, sarà istituito un divieto di transito, senza interruzioni, in corrispondenza del passaggio a livello di via Achille Grandi, che collega Arcore alla vicina Velasca, frazione del comune di Vimercate.

Arcore: chiude il passaggio a livello di Bernate, Rfi sostituisce i binari

L’opera di rinnovo che verrà effettuata nei prossimi giorni prevede la sostituzione dei binari ferroviari da parte di RFI, pertanto l’amministrazione ha ritenuto necessario per fini di praticità e sicurezza interrompere la circolazione nel tratto stradale adiacente alla barriera ferroviaria. Per raggiungere Vimercate e Velasca, quindi occorrerà seguire le deviazioni che il comune di Arcore prevederà a segnalare, che condurranno vetture e automezzi verso il cavalcavia di via Croce (in direzione Monza) oppure verso lo svincolo della Tangenziale Est (in direzione Usmate Velate). E viceversa.