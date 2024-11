Arcore, crolla un soffitto al cimitero: «Lavori in arrivo, intervento anche nella sezione nuova vicina all’ascensore»

Al cimitero di Arcore crolla il soffitto della “parte vecchia” a causa delle infiltrazioni: per fortuna nessun ferito, solo spavento da parte delle persone presenti per la festa dei Morti. La macchina comunale è già all’opera per la messa in sicurezza dell’area e per la risoluzione di altre criticità dovute sempre alle infiltrazioni d’acqua.

Arcore, crolla un soffitto al cimitero: alle 11 di domenica 3 novembre, paura e nessun ferito

Sono le 11 del mattino di domenica 3 novembre quando, nella parte vecchia del cimitero, crolla una porzione di soffitto della sezione dei colombari sotto alla cappella. Nonostante le numerose visite per la recente festività dedicata ai defunti, l’incidente non ha provocato nessuna vittima. Sono stati tuttavia i numerosi passanti ad allertare allarmati i Vigili del fuoco, poi raggiunti dai carabinieri insieme alla Protezione civile per la messa in sicurezza dell’area.

Arcore, crolla un soffitto al cimitero: il sopralluogo di lunedì mattina

«Questa mattina abbiamo effettuato un sopralluogo insieme ai tecnici e all’impresa – spiega l’assessore ai lavori pubblici Lorenzo Belotti, sul luogo dell’incidente lunedì a meno di ventiquattro ore dall’accaduto – in pratica si è sfondellato il soffitto. Verosimilmente il pavimento del piano superiore non è mai stato impermeabilizzato, negli anni le infiltrazioni hanno portato questo strato, che non è la parte più esterna del soffitto, ma una interna, al degrado. La conseguenza è stata la rottura di domenica».

Arcore, crolla un soffitto al cimitero: i prossimi interventi sul problema delle infiltrazioni

La struttura non è nuova a situazioni di degrado dovute alle infiltrazioni d’acqua, per questo motivo l’assessore alla partita avrebbe già concordato con l’impresa l’immediato intervento per la messa in sicurezza dell’area dell’incidente ma non solo: «Con l’occasione degli interventi sulla parte vecchia del cimitero faremo verificare all’impresa gli interventi per la messa in sicurezza della sezione vicino al nuovo ascensore, un problema noto all’amministrazione per cui negli anni sono stati fatti interventi provvisori e che ha già visto lo stanziamento di fondi – conclude Belotti – per quanto riguarda gli interventi per la messa in sicurezza ed il ripristino del soffitto nella parte vecchia probabilmente interverremo da sotto con la realizzazione di un controsoffitto anti sfondellamento, mentre dobbiamo ancora capire come impermeabilizzare il sopra senza rimuovere l’intera pavimentazione di marmo».