Arcore: i nuovi loculi sono pieni a metà, il cimitero rischia il sold-out nel 2027

Il Comune di Arcore per ora non realizzerà nuovi loculi nel cimitero cittadino, preferendo invece avviare campagne di esumazione per risolvere il problema di una futura carenza di spazi.

Lo ha confermato l’assessore ai Lavori Pubblici, Lorenzo Belotti, rispondendo all’interrogazione presentata dal consigliere Michele Calloni del Partito Democratico. Il 23 settembre, Calloni aveva infatti inviato un’interrogazione scritta all’assessore per chiarimenti sulla gestione futura del cimitero. Nella sua interrogazione, il consigliere ha fatto notare che, a meno di tre anni dal completamento dei lavori del primo lotto di loculi, avviato dalla precedente amministrazione, metà di essi risultano già occupati, e che, entro pochi anni, verosimilmente il 2027, si prevede l’esaurimento degli spazi disponibili.

Arcore: i nuovi loculi sono pieni a metà e l’interrogazione di Calloni

Da qui la domanda sulle intenzioni dell’Amministrazione di affrontare questa situazione e, in particolare, se ci sia da parte della squadra Bono l’intenzione di costruire nuovi loculi o di adottare altre soluzioni, come l’esumazione delle salme le cui concessioni sono scadute. Nella sua risposta, datata 1° ottobre 2024, l’assessore Belotti spiega come il Comune abbia stanziato 150.000 euro per finanziare una campagna di esumazioni, ma non prevede per il momento la costruzione di nuovi loculi.

La scelta di puntare sulle esumazioni, secondo l’Amministrazione, è motivata dalla necessità di ottimizzare le risorse esistenti, senza dover ricorrere alla costruzione di nuove strutture. Il consigliere Calloni ha commentato la risposta dell’Amministrazione anche attraverso i propri canali social, dove ha riassunto i punti principali della questione. «Il mese scorso avevo interrogato l’assessore ai Lavori Pubblici sulle alberature delle vie cittadine e sul nostro cimitero. Per quest’ultimo l’amministrazione non prevede l’esecuzione di altri loculi, ma si affida solo alle esumazioni, pratica complicata e lunga. Tanto fumo negli occhi.»

Arcore: i nuovi loculi sono pieni a metà e Belotti punta alle esumazioni

Il tema della gestione del cimitero non è nuovo ad Arcore. Già negli anni passati, la questione dei loculi e della necessità di garantire spazi adeguati per le sepolture era stata affrontata dalla precedente Amministrazione, che aveva approvato la realizzazione di un primo lotto di loculi cimiteriali. Ora, con la metà di quei loculi già occupata, si torna a discutere di come garantire la disponibilità futura di spazi per i defunti. Belotti ha ribadito che le campagne di esumazione rappresentano, secondo l’Amministrazione, una soluzione in grado di evitare, almeno nel breve termine, la costruzione di nuovi loculi.Questa la soluzione messa in campo.