Arcore cerca la soluzione al parcheggio selvaggio davanti alle scuole

Lotta al parcheggio selvaggio ad Arcore davanti alle scuole di via Edison e Monginevro: i cittadini stufi della situazione che si ripete ogni giorno all’ingresso e all’uscita di scuola si sfogano sui social e trovano ascolto nell’amministrazione.

Arcore, parcheggio selvaggio davanti alle scuole: la denuncia sui social

“Stamattina ho rischiato un frontale perché le mamme e i papà dei bambini delle elementari probabilmente pensano che i loro bambini si affatichino troppo a percorrere a piedi 20 metri dal parcheggio di Piazza Pertini alla scuola – scrivevano i cittadini indignati qualche giorno fa – Quindi che si fa? Si parcheggia in mezzo alla carreggiata occupandola per intero oppure in un incrocio! Ah già, se ti salvi dall’incidente puoi sempre investire i bambini in mezzo alla strada con la cartella Ed è così tutte le mattine, non solo con la pioggia, quando il povero bambino si bagna a camminare”.

Arcore, parcheggio selvaggio davanti alle scuole: le parole del sindaco, genitore che accompagna le figlie

Un problema che va ben oltre però quello della sicurezza degli studenti, costretti ad aspettare l’apertura dei cancelli delle scuole in mezzo alla strada, o del rispetto del codice stradale: per il Comune infatti la situazione evidenziata dai cittadini è arrivata a rappresentare anche un problema per la viabilità dei mezzi di soccorso.

«Portando le mie figlie a scuola durante l’ultima allerta meteo, mi sono reso conto che i mezzi della Protezione Civile non erano in grado di attraversare via Edison a causa della chiusura della strada e della presenza dei bambini – ha raccontato il sindaco Maurizio Bono, che ogni giorno come arcorese sperimenta la situazione davanti alla scuola Dante Alighieri – Mi sono subito interfacciato con la preside e ora sto aspettando che mi mandino un piano per le emergenze. Alla luce di questo poi bisognerà prendere i provvedimenti del caso con gli interventi della Polizia Locale».

Arcore, parcheggio selvaggio davanti alle scuole: confronto con la dirigenza scolastica

Confrontandosi con la dirigenza scolastica dell’Istituto Comprensivo arcorese, il primo cittadino conferma di aver cercato un punto d’incontro non solo per modificare le procedure d’ingresso degli studenti alle strutture in caso emergenziale, ma anche l’accesso “di tutti i giorni” alle scuole Dante Alighieri, Antonio Stoppani e Giovanni XXIII.

L’ostacolo che impedirebbe agli studenti di attendere l’apertura delle porte degli istituti oltre ai cancelli, all’interno del cortile, lasciando quindi libero il passaggio nelle strade adiacenti, sarebbe una mera burocratica questione di responsabilità dei minori.

Arcore, parcheggio selvaggio davanti alle scuole: «Importante risolvere la questione, soprattutto per le emergenze»

«È importante risolvere la questione al più presto, soprattutto per le emergenze – ha dichiarato il sindaco – si pensi ai mercoledì di mercato: la situazione è ancora più congestionata, quando oltre a chi parcheggia in strada per le scuole c’è anche chi parcheggia per il mercato. Mi hanno riferito che spesso, per quanto riguarda Edison, i genitori non possono parcheggiare in piazza Pertini perché il parcheggio è occupato da chi lascia lì la macchina per andare a piedi in stazione…questa è un’altra cosa che verificheremo prima di prendere provvedimenti».