Anc di Monza e Brianza incontra il nuovo prefetto: presentata l’attività

Un incontro per presentarsi e per portare al nuovo prefetto Enrico Roccatagliata l’esperienza maturata con la presenza sul territorio.
Incontro tra il prefetto e l’Anc di Monza e Brianza: presidenti di sezione e il coordinatore
Il prefetto, insediato in estate, ha incontrato i presidenti delle 16 sezioni della Associazione Nazionale Carabinieri di Monza Brianza e il coordinatore provinciale Vito Potenza.
Durante l’incontro i rappresentanti delle storiche sezioni del territorio hanno presentato al prefetto le attività associative svolte nei diversi comuni oltre alle numerose iniziative di volontariato e di protezione civile.