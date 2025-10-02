Monza Cronaca

Anc di Monza e Brianza incontra il nuovo prefetto: presentata l’attività

Il prefetto Roccatagliata ha incontrato i 16 presidenti di sezione dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Monza Brianza e il coordinatore provinciale.
Un incontro per presentarsi e per portare al nuovo prefetto Enrico Roccatagliata l’esperienza maturata con la presenza sul territorio.

Incontro tra il prefetto e l’Anc di Monza e Brianza: presidenti di sezione e il coordinatore

Il prefetto, insediato in estate, ha incontrato i presidenti delle 16 sezioni della Associazione Nazionale Carabinieri di Monza Brianza e il coordinatore provinciale Vito Potenza.

Durante l’incontro i rappresentanti delle storiche sezioni del territorio hanno presentato al prefetto le attività associative svolte nei diversi comuni oltre alle numerose iniziative di volontariato e di protezione civile.

