Patronale della Polizia di Stato a Monza, Messa alle Grazie e medaglie di commiato

Riconoscimenti a quattro poliziotti della Questura di Monza e Brianza, lunedì 29 settembre, in occasione della ricorrenza di San Michele Arcangelo, Patrono della Polizia di Stato, celebrata in Santa Maria delle Grazie. Un’occasione per sottolineare i valori fondanti della missione affidata alle donne e agli uomini della Polizia di Stato: la difesa della legalità, la tutela delle istituzioni democratiche e la vicinanza alla collettività. La Messa è stata officiata dall’arcivescovo monsignor Flavio Pace, segretario del Dicastero per la Promozione dell’Unità dei Cristiani, e concelebrata dal parroco di San Gerardo al Corpo, don Massimo Gaio e dal cappellano della Polizia di Stato, don Gianluca Bernardini.

Presenti alla funzione il questore Filippo Ferri, il prefetto di Monza e della Brianza Enrico Roccatagliata e autorità civili, militari e religiose del territorio oltre che rappresentanti delle associazioni, personale della Polizia di Stato in servizio ed in congedo e cittadini “che hanno voluto condividere il significativo momento di fede e di comunità”.

San Michele Arcangelo festeggiato a Monza, medaglie a quattro poliziotti che hanno terminato il servizio attivo

In mattinata, in Questura, è avvenuta la consegna delle medaglie di commiato a poliziotti che hanno terminato il loro servizio attivo, “riconoscimento per la dedizione e la professionalità dimostrate”. Si tratta del sostituto commissario coordinatore Paola Damiani, già in servizio presso la Divisione Anticrimine della Questura, dell’assistente capo coordinatore Marco Luigi Padovan (Digos) e dei sovrintendenti capo Raffaele Turati e Guido Fumagalli (entrambi del Posto Polizia Ferroviaria di Monza). Consegnati inoltre attestati di ringraziamento agli appartenenti all’Associazione Nazionale dei Pensionati della Polizia di Stato (ANPS) che, come volontari di Protezione Civile, hanno partecipato con impegno e spirito di solidarietà all’accoglienza dei pellegrini in occasione del Giubileo dei Giovani a Roma. La consegna è avvenuta alla presenza del Presidente dell’Associazione, Emanuele Bergamo, e della responsabile dell’Organizzazione di Volontariato e Protezione Civile dell’ANPS, Cinzia Pasqua.

Nella giornata distribuita un’edizione straordinaria di Polizia Moderna, mensile ufficiale della Polizia di Stato, dal titolo Pace e sicurezza, dedicata all’impegno della Polizia di Stato nei giorni dei funerali di Papa Francesco e dell’elezione di Papa Leone XIV.