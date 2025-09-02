Incontro istituzionale nella sede della Provincia di Monza e della Brianza tra il presidente Luca Santambrogio e il nuovo prefetto di Monza e Brianza, Enrico Roccatagliata. Al centro del colloquio i principali temi di interesse per il territorio, con particolare attenzione alla sicurezza e alla gestione delle emergenze, al coordinamento tra enti locali e allo sviluppo sostenibile della Brianza.

Brianza: incontro tra il presidente della Provincia e il nuovo prefetto, «volontà di mantenere un dialogo costante»

«È stato un incontro molto positivo, che conferma la volontà comune di mantenere un dialogo costante e costruttivo e lavorare in sinergia per il bene del nostro territorio, come già si è fatto in questi anni in collaborazione con il Prefetto Patrizia Palmisani, a cui vanno i miei più profondi ringraziamenti per l’ottimo lavoro svolto in un periodo, peraltro, di grandi difficoltà e incertezze quale quello della pandemia da Covid-19. Al Prefetto Roccatagliata rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, certo che saprà interpretare con competenza e sensibilità le esigenze della nostra comunità», ha dichiarato il presidente Luca Santambrogio.