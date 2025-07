Monza, cambio al vertice in Prefettura: Palmisani destinata a Piacenza, al suo posto Enrico Roccatagliata

Cambio del vertice in Prefettura a Monza: il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ha disposto, lunedì 14 luglio, il trasferimento di Patrizia Palmisani, Prefetta di Monza e della Brianza dal marzo 2019, alla Prefettura di Piacenza. Al suo posto in via Montevecchia arriverà Enrico Roccatagliata, classe 1962, originario di Napoli, sposato e padre di due figli, è attualmente (dal 2022) prefetto a Lodi dopo essere entrato nella amministrazione dell’Interno nel 1991.

Laureato in giurisprudenza e con abilitazione all’esercizio della professione di Procuratore Legale e all’insegnamento di discipline giuridiche ed economiche, ha svolto numerose funzioni nelle Prefetture di Trieste e Udine prima di diventare prefetto a Lodi.