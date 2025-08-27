Monza, inaugurata la Sala convegno unificata della guardia di finanza

Una sala di rappresentanza con area ristoro e un alloggio “a disposizione dei militari della Guardia di Finanza e dei rispettivi nuclei familiari” sono stati inaugurati mercoledì 27 agosto in mattinata dalla guardia di finanza di Monza. La “Sala Convegno Unificata” del Comando Provinciale si trova nella caserma “Enrico Chighizola” di piazza Diaz mentre il “Servizio Alloggiativo” è in centro città, “adeguatamente ristrutturato e dotato di tutti i comfort”.

Monza, sala di rappresentanza e area ristoro nella caserma di piazza Diaz

Si tratta di iniziative, spiega il Comando delle Fiamme gialle brianzole in una nota: “finalizzate a favorire il mantenimento dell’efficienza psico-fisica del personale” e per promuovere l’aggregazione sociale dei militari e delle loro famiglie e l’interazione con la collettività esterna alla caserma. Una novità che viene definita “pietra miliare” per le Fiamme Gialle monzesi che finora non avevano potuto fruire di un servizio analogo nel capoluogo brianzolo. Una iniziativa che segue una convenzione stipulata pochi mesi fa con la Fondazione IRCCS dell’Ospedale San Gerardo dei Tintori di Monza, per prestazioni sanitarie a beneficio degli appartenenti al Corpo in servizio e in congedo.

Fiamme gialle di Monza e Brianza, a disposizione anche un alloggio in centro città

Alla inaugurazione, presieduta dal comandante provinciale, il colonnello Gerardo Marinelli, ha preso parte il Comandante Regionale Lombardia della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Paolo Compagnone insieme al prefetto di Monza e Brianza, Enrico Roccatagliata, che ha tagliato il nastro. La struttura alloggiativa ha quindi ricevuto la solenne benedizione del cappellano militare delle Fiamme Gialle lombarde, Monsignor Andrea Scarabello e la cerimonia si è conclusa con una visita all’interno della struttura da parte delle Autorità intervenute.