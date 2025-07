Monza, finanziere salva una donna che vuole lanciarsi dal settimo piano

Appena ha avuto notizia di un’anziana seduta sul parapetto del balcone di casa, al settimo piano di un palazzo del centro città, in procinto di lanciarsi nel vuoto, un giovane finanziere non ci non ci ha pensato due volte e, raggiunta l’abitazione, ha afferrato la donna riportandola al sicuro tra le mura di casa. Un gesto eroico quello di un giovane maresciallo del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria del Comando provinciale di Monza.

Monza: l’intervento del finanziere eroe, anziana tratta in salvo

L’intervento è scattato dopo la segnalazione di due passanti che hanno allertato il militare, in servizio all’ingresso del Comando di piazza Diaz. Mobilitati i colleghi e il 112, chiedendo l’intervento di un’ambulanza, dei vigili del fuoco e di una pattuglia della Polizia di Stato, il maresciallo, nell’attesa, ha comunque deciso di agire. Riuscito a intercettare il marito della donna, che stava rincasando, si è fatto accompagnare nella abitazione e ha tratto in salvo l’anziana.

Prima dell’arrivo del personale sanitario, insieme ad altri finanzieri accorsi in aiuto, il giovane maresciallo ha provveduto a dare conforto alla coppia, prestando anche i primi soccorsi. La donna è stata quindi affidata alle cure dei sanitari.