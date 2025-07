Come annunciato, il Prefetto Patrizia Palmisani lascia la provincia di Monza e Brianza per l’analogo incarico a Piacenza. Ecco la sua lettera rivolta alla cittadinanza.

Care cittadine e cari cittadini, fra pochi giorni lascerò l’incarico di Prefetto della provincia di Monza e della Brianza, dopo oltre sei anni di intenso lavoro al servizio della comunità.

È con profonda emozione che rivolgo a tutti voi questo messaggio di saluto e di ringraziamento. Gli anni di servizio in questo territorio sono stati caratterizzati da una straordinaria ricchezza sia sul piano umano che professionale. Ho avuto il privilegio di assistere e contribuire al completamento del processo di creazione di tutte le articolazioni periferiche dello Stato sul territorio provinciale, un traguardo che rappresenta un risultato di fondamentale importanza per la definitiva autonomia di questo territorio, a cui è conseguito un miglioramento dell’efficienza e della capillarità dei servizi al cittadino, prima di tutto sul piano della sicurezza.

Penso all’adozione del primo piano di controllo coordinato del territorio del Comune capoluogo, ma anche ai risultati raggiunti sul piano del contrasto alla criminalità in aree sensibili come le stazioni ferroviarie, l’area ex Snia, il Parco delle Groane. Nel corso di questo periodo abbiamo affrontato insieme numerose sfide e situazioni di particolare rilievo.

Il saluto del prefetto a Monza e Brianza e la lezione del periodo Covid

Tra tutte, l’emergenza Covid-19 ha certamente rappresentato il momento più critico e complesso, che ha messo alla prova la resilienza e la capacità di risposta delle istituzioni e della comunità. È stato proprio in quei momenti difficili che ho potuto apprezzare appieno le straordinarie qualità di questo territorio e della sua gente.

Quella esperienza drammatica ha abituato gli enti del territorio a lavorare braccio a braccio, secondo un modello di collaborazione interistituzionale senza il quale non sarebbe stato possibile promuovere successivamente importanti iniziative.

Penso in particolare all’adozione di linee operative condivise per assicurare tempestività agli interventi delle Forze di polizia negli ospedali, applicate in tutte le strutture della provincia, a tutela della sicurezza dei lavoratori della sanità e degli utenti del servizio. Desidero quindi esprimere la mia più sentita gratitudine a tutte le istituzioni pubbliche e alle realtà associative rappresentative delle varie anime della comunità, che hanno scelto di assicurare alla Prefettura una collaborazione preziosa e costante.

Il prefetto, Monza e Brianza e le sue qualità

Questa sinergia è stata determinante per il raggiungimento di importanti risultati e per l’efficace gestione delle numerose sfide che ci siamo trovati ad affrontare.

Non posso non sottolineare le eccezionali qualità che caratterizzano questa comunità: lo spirito solidale che vi contraddistingue, la straordinaria capacità di fare squadra e di lavorare sempre per l’interesse comune, l’operosità che vi è propria e quella generosità che si manifesta tanto nell’associazionismo quanto nelle iniziative dei singoli cittadini. Queste virtù rappresentano il vero patrimonio di questo territorio e la sua forza più autentica.

Concludo evidenziando che è stato un onore immenso essere stata chiamata ad assolvere il mio compito al servizio di una comunità che, abituata a darsi da fare in modo proattivo per trovare risposta alle proprie esigenze, rivolge altissime aspettative all’operato delle istituzioni pubbliche, alle quali ho cercato di corrispondere al meglio delle mie capacità. Porterò con me il ricordo indelebile di questi anni e l’orgoglio di aver fatto parte, anche se temporaneamente, di questa straordinaria realtà, che saprà continuare a essere esempio di operosità, di coesione sociale e di impegno civile.

Con i miei più cordiali saluti e la mia riconoscenza

Patrizia Palmisani