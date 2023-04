Amici a 4 zampe: i vincitori del contest del Cittadino

Si è concluso “Amici a 4 zampe” il primo contest fotografico del 2023 promosso dal CittadinoMB.it. I protagonisti del concorso sono stati gli animali da compagnia dei lettori che, con 165 iscritti ammessi e 193 foto pubblicate, hanno gareggiato riuscendo a ottenere oltre 35mila visualizzazioni.

Amici a 4 zampe: 6.535 voti per le foto iscritte

In totale si contano 6.535 votanti. Ogni partecipante ha avuto la possibilità di caricare una foto in formato digitale e condividerla sui social per facilitare la votazione.

Amici a 4 zampe: la premiazione alla Clinica Veterinaria Città di Monza

La premiazione si è svolta venerdì 31 marzo, presso la Clinica Veterinaria Città di Monza, in via Messa 7. Consegnati ai proprietari dei tre animali più votati – il cane Aky di Elena Monti accompagnato da Danilo Dell’Orto, la gattina Stella di Laura Teruzzi e la cagnolina Cloe di Daniela Spinelli – degli omaggi messi a disposizione dagli sponsor, Clinica Veterinaria Città di Monza e Kedel.

Amici a 4 zampe: il video della premiazione

Il Cittadino dà appuntamento al prossimo contest

Il Cittadino ringrazia tutti gli amici a quattro zampe per la partecipazione e gli sponsor che hanno reso possibile il progetto. Visto il successo, è in preparazione un secondo contest: per non lasciarselo scappare, occhi puntati sui social Facebook e Instagram e sulla pagina web ilcittadinomb.it.