Allarme furti a Tregasio: ladri in case e negozi, incappucciati e sui balconi

Allarme furti a Tregasio: abitazioni violate o residenti che scovano i ladri sui balconi. Lo scenario dipinto dagli abitanti della frazione di Triuggio, che nelle ultime settimane si trovano alle prese con episodi di delinquenza, è di quelli che sembrano letteralmente far perdere il quieto vivere. Nel mirino case, con colpi andati a segno, ma anche servizi pubblici: alcuni titolari avrebbero deciso di abbassare anzitempo le serrande di fronte a movimenti sospetti avvistati nelle vicinanze delle attività.

Allarme furti a Tregasio: virale la segnalazione di due uomini incappucciati

Nelle ultime ore è poi diventata virale una segnalazione di due tizi incappucciati. I racconti che emergono da quanti rivelano di aver avuto la sgradita visita dei ladri rimbalzano di giorno in giorno facendo emergere una sequenza di furti con Tregasio nel mirino. Tutti episodi segnalati alle forze dell’ordine che avrebbero intensificato la presenza sul territorio.

Allarme furti a Tregasio: in azione nel tardo pomeriggio

Anche nel capoluogo, sempre nelle ultime settimane, sono affiorate situazioni decisamente inquietanti: c’è chi racconta di aver sorpreso un individuo intento a scavalcare il cancello di casa e di essere così riuscito a metterlo in fuga. Ad accomunare i fatti è anzitutto l’orario in cui i delinquenti entrano in azione: succede per lo più dal tardo pomeriggio in poi. Quando cioè cala il buio.

Allarme furti a Tregasio: chi ha trovato i ladri sul balcone, insospettito dai rumori

E i soliti ignoti non si arrestano neppure di fronte alla presenza dei proprietari in casa. Alcuni testimoni confidano di essere stati allertati da rumori sospetti e di aver così scoperto i malviventi sul balcone di casa, pronti di lì a poco a scardinare le serrande per introdursi nelle abitazioni. Il provvidenziale intervento dei residenti ha evitato il peggio, ma la paura rimane per chi non si ritiene più al sicuro. E se i tentativi lasciano una scia di forte apprensione, i colpi andati a segno a Tregasio segnano per alcuni abitanti il tempo della rabbia.