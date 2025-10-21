Villaggio del Sole a Limbiate in preda ai furti e i cittadini si mobilitano per il controllo di vicinato? L’assessore comunale alla sicurezza, Cinzia Galli, e il comandante della polizia locale, Pasquale Tardi invitano i residenti a contattare il municipio per dare attuazione in forma partecipata all’iniziativa di prevenzione.

L’appello di alcune cittadini, raccolto poche settimane fa dal Cittadino, sfociato in una sorta di grido d’allarme per gli episodi di furto che si sono registrati negli ultimi mesi, non solo è stato recepito dalle istituzioni, ma è anche finito al centro di una precisa presa di posizione degli amministratori locali che invitano i cittadini a formalizzare le loro proposte direttamente al comando di polizia locale di Limbiate.

Limbiate, controllo vicinato al Villaggio Sole? Il Comune invita a farsi avanti

«Non abbiamo al momento ricevuto una richiesta di incontro o comunque niente inerente ad un eventuale controllo di vicinato al Villaggio del Sole – spiega l’assessore Galli – se ci sono cittadini che vogliono organizzare l’iniziativa di controllo di vicinato, possono contattarmi o far riferimento alla polizia locale. Tengo molto a questo organo e voglio farlo conoscere il più possibile, è una buona forma di collaborazione, è istituzionale ed organizzata e funziona. Se ci fosse qualcuno che ha intenzione di organizzarsi al Villaggio del Sole non può che farmi piacer e mi piacerebbe incontrare i cittadini».

L’invito è dunque a farsi avanti, non solo sul web. «Il comandante della polizia locale ed io siamo interessati ad incontrare i residenti per vedere se ci sono delle possibilità di organizzare il controllo di vicinato nel loro quartiere– aggiunge l’assessore – tengo moto a questa iniziativa che sino ad oggi non è stata introdotta al Villaggio del Sole».