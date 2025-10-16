Ha visto la ladra entrare in azione, l’ha rincorsa, ha restituito il portafogli alla donna derubata ma ha rischiato di essere scambiato per il colpevole. È quanto avvenuto giovedì 16 ottobre, al mercato di Monza, quando Ravane, un ambulante del Senegal che vive in Italia da 23 anni e gestisce un banco di tessuti e biancheria per la casa, ha sventato uno scippo.

L’episodio è raccontato da Elisa Favaro, che ha assistito alla scena concitata e ha scattato anche la fotografia: «Una signora – spiega – stava guardando dei capi a una bancarella quando è stata derubata del portafogli, abilmente sottratto dalla sua borsa. Quando si è accorta ha iniziato a urlare, la ladra è scappata, noi non siamo riusciti a capire chi fosse e le attenzioni si sono rivolte a un ragazzo di colore che stava correndo». Qualcuno ha urlato: «Fermate il nero», ma proprio in quel momento l’uomo è arrivato con il borsellino, appena recuperato.

Monza, sventa lo scippo al mercato e rischia di passare per colpevole: «Vedo ladri ogni settimana»

Dal suo banco aveva visto la ragazza che puntava la vittima e quando ha capito che l’aveva scippata l’ha inseguita, l’ha presa per un braccio e si è fatto restituire il portafogli. «Succede ogni settimana – ha commentato subito dopo – in tanti hanno paura e non vengono più al mercato. Ogni settimana vedo i ladri: sono vestiti bene, spesso sono ragazze curate che si mischiano alla folla, sono veloci e agiscono in pochi secondi. Capita che le persone pensino che siamo noi stranieri i responsabili, ma non è così».

La signora, dopo lo spavento iniziale, ha cercato Ravane tra gli stalli finché lo ha trovato al suo banco, al lavoro con un gran sorriso, lo ha ringraziato e gli ha lasciato una ricompensa: «Non so trovare le parole per dirti quello che hai fatto per me – gli ha detto – verrò a trovarti, sei stato un grande».

«Atti come questi – riflette Elisa Favaro – ci fanno combattere i pregiudizi».