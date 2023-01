Allarme a Seregno per un uomo che non risponde alle telefonate: ma stava dormendo…

Tutto è bene quel che finisce bene. Lo hanno probabilmente pensato il personale dei vigili del fuoco del distaccamento di Seregno e quello della Croce Bianca di Seveso, che sabato 28 gennaio, poco dopo mezzogiorno, sono intervenuti in via De Nova a Seregno, a seguito dell’allarme lanciato da amici e parenti di un uomo, che da ore non rispondeva alle telefonate ed al citofono di casa. Giunti sul posto con la loro autopompa, i vigili del fuoco sono riusciti ad entrare nell’appartamento dell’interessato, un quarantanovenne, trovandolo nel sonno.

Soccorso: il quarantanovenne è in buone condizioni

L’accertamento ha consentito di verificare che l’uomo stava infatti soltanto dormendo e per questo non ha sentito né le telefonate, né il citofono, né i colpi sulla porta di casa e nemmeno il rumore inevitabilmente prodotto dai vigili del fuoco, per fare il loro ingresso nell’unità abitativa. I soccorritori hanno constatato le sue buone condizioni di salute e non è stato pertanto necessario il trasporto in ospedale. La via De Nova è stata chiusa al traffico mentre l’intervento era in svolgimento.