Alla Villa reale di Monza tornano le mongolfiere: come prenotare il volo

Non passa la passione per il volo e per le mongolfiere alla Villa reale di Monza. E d’altra è da queste parti, tra Brugherio e il Vimercatese, che nel 1784 il conte Paolo Andreani ha eseguito il primo viaggio con il pallone in Italia, dopo i quattro dei fratelli francesi. A partire da sabato 8 ottobre, quindi, nei giardini reali sarà possibile fare l’esperienza del volo vincolato (cioè senza la possibilità di sparire in Brianza trascinati da Zefiro).

Mongolfiere, visite e mostre alla Villa reale di Monza

Nei mesi scorsi, l’esperienza ha “riscosso un grande successo di pubblico soprattutto tra le famiglie“, sottolinea la Reggia di Monza, perché “permettono di ammirare dall’alto le bellezze architettoniche e paesaggistiche” della città e dei dintorni, a partire dal Parco monumentale. “Le immagini che si possono avere da quell’altezza non solo meravigliano e sorprendono ma stimolano la fantasia di adulti e bambini”.

La stessa Reggia ricorda che è anche possibile associare all’esperienza del volo la visita guidata alla Villa reale, dove nel fine settimana è peraltro in chiusura la mostra “Yokai”. Per gli appassionati d’arte ora c’è anche un’occasione in più, all’Orangerie: la mostra antologica che ripercorre l’intera carriera di Keith Haring. Le prenotazioni per il volo in mongolfiera si possono effettuare direttamente sul portale della Villa Reale www.reggiadimonza.it.