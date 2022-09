Keith Haring, il ritorno alla Villa reale di Monza: ecco la sua “Radiant vision”

Sono passati quindici anni da quando il Serrone della Villa reale di Monza, tra i mesi di aprile e maggio, aveva accolto l’artista americano Keith Haring: era il 2007 e gli spazi dietro il roseto avevano ospitato il murale di Milwaukee, creato dall’artista newyorkese nel 1983 in occasione dell’apertura del Museo Haggerty.

Una sola opera, trenta metri per due e mezzo, che avevano saldamente occupato il Serrone. Keith Haring torna a Monza, e nello stesso luogo – che nel frattempo è stato ribattezzato Orangerie, ma rimane lo stesso identico spazio: invertendo, questa volta, gli equilibri. Non una sola opera, infatti, ma oltre un centinaio tra litografie, serigrafie, disegni su carta e manifesti, provenienti da una collezione privata e raccolti sotto il titolo “Radiant vision”.

Keith Haring a Monza: cosa c’è in mostra

Il progetto espositivo arriva in Italia dopo quattro tappe statunitensi ed è prodotto da General Service and Security, GCR e Saga MDS in collaborazione con il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza. La direzione artistica e di produzione è affidata a Beside Studio.

Nove distinte sezioni per raccontare l’intera – pur breve – parabola dell’artista considerato padre della street art, morto nel 1990 di Aids dopo essere nato nel 1958 in Pennsilvanya. E allora “Iconografia” per raccontare la sua attenzione ai simboli oppure “Giustizia sociale”, cioè l’attenzione dell’artista per le battaglie civili della sua epoca (gli anni Ottanta in particolare) e quindi i lavoro con i più giovani. In mostra anche Medusa Head, la più grande stampa mai realizzata da Haring. E ancora: la Kalish Suite, un gruppo di undici incisioni che rappresentano lo sforzo congiunto di Haring e di Sean Kalish, “un bambino delle elementari che frequentava il Pop Shop e che mostrava un talento precoce per i disegni dinamici e lineari simili a quelli di Haring” e risale al 1990, l’anno della morte dell’artista. La serie, così diversa dall’immaginario diffuso dell’arte di Haring, rappresenta uno dei lavori più interessanti dell’intera mostra.

Curata da Katharine J Wright e aperta dal 30 settembre al 29 gennaio, sarà visitabile da martedì a domenica (10-19) con biglietti a 14 euro, 12 il ridotto, 6 euro per le scuole e la possibilità di biglietti cumulativi con la visita alla Villa reale.

Keith Haring. Radiant Vision

Villa Reale di Monza. Orangerie

Ingresso dalla cappella di Appiani (fra roseto e teatrino)

30 settembre 2022 – 29 gennaio 2023

Biglietti:

Intero 14€

Ridotto 12€

per Disabili – gruppi oltre 15 pax – Giornalisti con tesserino ODG con bollino dell’anno in corso non accreditati – under 26 -over 65-forze dell’ordine non in servizio

Ridotto: 10 €

Presentando il biglietto della Villa Reale si avrà diritto alla riduzione.

Ridotto scuole 6 €

min 15 e max 25 studenti, tariffa valida solo per i gradi fino alla scuola superiore.

Famiglia: 40 €

2 Adulti, 2 Ragazzi fino ai 18 anni.

Omaggio: giornalisti accreditati tramite ufficio stampa, Accompagnatore di diversamente abili, Bambini fino a 5 anni.

Prevendita singoli 1,5 €

Prevendita scuole 1 €