Alcol e droga alla guida e ubriachezza molesta, 1.300 persone controllate a Monza e Brianza dai carabinieri

Oltre 1.300 persone e 600 veicoli sono stati controllati a Monza e provincia nel fine settimana dai carabinieri delle Compagnie del Comando Provinciale attraverso il personale delle Stazioni e i Nuclei Operativi e Radiomobili. Tre automobilisti sono stati denunciati in quanto sorpresi a guidare sotto gli effetti dell’alcol e, sempre nell’ambito del Codice della strada, sono state ritirate sette patenti di guida, oltre alle tre per abuso di alcol, due per guida sotto l’effetto di droghe una a seguito di un incidente stradale con lesioni e una perché scaduta. Fermati amministrativamente tre veicoli due dei quali non assicurati.

Controlli del carabinieri a Monza e in Brianza: sette patenti di guida ritirate

I militari dell’Arma hanno inoltre sanzionato alcune persone per ubriachezza molesta. A Meda, un 36enne tunisino senza fissa dimora né permesso di soggiorno, per quest’ultimo motivo denunciato, come un 32enne di origine marocchina pizzicato a Lentate che non ha ottemperato a un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Monza a ottobre 2023 e un 44enne della Bergamasca che a Seregno ha minacciato e aggredito personale sanitario e ha opposto resistenza e minacciato, prendendosi per questo una denuncia, i carabinieri intervenuti. Infine, sempre a Lentate, una donna di 32 anni, residente a Novedrate (Como) e nota alle Forze dell’Ordine, in stato di ubriachezza, è stata trasportata all’ospedale di Cantù dopo l’intervento del personale sanitario.