Alcol e droga al volante sulle strade di Monza e Brianza: dieci positivi, nessun giovanissimo

Sono stati 10 solo nel fine settimana del 27 e 28 settembre, sui 37 complessivi di tutto settembre, gli automobilisti risultati positivi ai test sulla assunzione di alcol e droga al volante. E non si tratta di giovanissimi. Come comunicato dalla Questura di Monza e Brianza tutti i positivi sui 239 conducenti sottoposti agli accertamenti hanno più di 35 anni, uomini, italiani e stranieri.

Monza e Brianza, i controlli per prevenire gli incidenti con feriti (in aumento)

Solo uno è risultato che avesse assunto stupefacenti, gli altri nove avevano invece alzato troppo il gomito. I numeri sono emersi nell’ambito del Progetto SMART, realizzato dalla Regione Lombardia, anche per invertire la rotta rispetto alle statistiche che parlano di un incremento degli incidenti stradali con feriti. Sul campo, dalla sera e poi fino alle prime ore del mattino, 63 agenti della Polizia di Stato della Sezione Polizia Stradale di Monza, della Polizia Provinciale e delle Polizie locali di Monza, Seregno, Triuggio, Usmate Velate e Verano Brianza.

I servizi sono stati svolti nel comune di Monza, all’altezza di piazzale Virgilio, della Villa Reale e in largo Mazzini, a Seregno, in corso Matteotti e via Monti, nel comune di Triuggio, in viale Rimembranze, a Verano Brianza, presso la SS.36, e nel comune di Usmate Velate in via Roma. Controllati 377 veicoli, 399 persone. Sanzionati ai sensi del codice della strada 38 conducenti, per un totale di 11 ritiri di patente e 4 sequestri amministrativi.