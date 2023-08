Musica, prelibatezze e anguriata: una vigilia di Ferragosto nel parco di Villa Campello per Argento Vivo di Albiate. Successo e sorrisi per gli over 65 rimasti in paese nei giorni del solleone. L’associazione ha promosso il 14 agosto un pomeriggio speciale nel luogo che per l’estate si anima di iniziative e diventa la sede all’aperto del sodalizio che si occupa di allietare le giornate dei non più giovani e di creare occasioni per socializzare ed allontanare la solitudine.

Albiate: successo per la vigilia di Ferragosto con Argento Vivo, anguria e musica in Villa Campello

Proprio con questi obiettivi, il gruppo albiatese ha promosso un lunedì di divertimenti e golosità che ha riscosso la partecipazione di decine di persone. Lotteria e ricchi premi, golosità fresche a cominciare dall’anguria e tanta buona musica a fare da cornice alla festa che ha anticipato il Ferragosto regalando un clima piacevole e divertito all’occasione.

Albiate: successo per la vigilia di Ferragosto con Argento Vivo, “molto soddisfatti della partecipazione”

“Un pomeriggio insieme, questo il senso della vigilia di Ferragosto – spiegano da “Argento Vivo”– un’occasione per far vivere momenti spensierati per celebrare in anticipo la festa di mezza estate e siamo molto soddisfatti della partecipazione”.

Albiate: successo per la vigilia di Ferragosto con Argento Vivo, appuntamenti fino a fine mese

Quella di lunedi 14 agosto ha rappresentato solo uno dei tanti appuntamenti vincenti che il sodalizio albiatese ha promosso per l’estate 2023 nella fresca cornice del parco comunale di Villa Campello, un proscenio che di volta in volta ha accolto pomeriggi di giochi, balli e musica con la presenza di giovani amici del sodalizio, pizzate e giochi in compagnia. E sarà così sino alla fine del mese di agosto, già dal 16 e sino al 30, confermati il lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggi musicali aperti a tutti. Ingresso libero.