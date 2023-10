Albiate: il libro Bilal di Fabrizio Gatti diventa la serie tv “Unwanted-Ostaggi del mare”

“Unwanted- Ostaggi del mare” è il titolo della nuova serie tv liberamente tratta da “Bilal”, il libro scritto da Fabrizio Gatti, noto giornalista di inchiesta, attuale direttore editoriale per gli approfondimenti della testata Today.it Gatti, originario di Albiate, nel libro racconta l’incredibile e tremendo viaggio fatto sotto copertura lungo le rotte del Sahara per testimoniare le condizioni dei migranti e i crimini commessi dai trafficanti di esseri umani. E di questo tema parlerà la serie Sky Original, diretta da Oliver Hirschbiegel, regista tedesco divenuto celebre in tutto il mondo grazie a titoli come “La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler” e “Diana” con Naomi Watts.

Albiate: il libro Bilal di Fabrizio Gatti e l’emozione del giornalista

«La serie “Unwanted – Ostaggi del mare” nasce dall’incontro di Bilal con Sky e la sensibilità di quattro persone davvero speciali: i produttori Nils Hartmann e Sascha Rosemann, il regista Oliver Hirschbiegel e lo sceneggiatore Stefano Bises. Vedere trasformate in immagini le parole del mio libro Bilal è una grande emozione, ma anche l’inizio di una nuova tappa di questo lungo viaggio» dice Fabrizio Gatti al Cittadino, testata di cui è stato collaboratore tra il 1985 e il 1987« il libro racconta il mio viaggio da infiltrato dall’Africa all’Europa e ritorno: un lavoro sul campo durato quattro anni. “Bilal” è stato ripubblicato ora in una nuova edizione aggiornata da La nave di Teseo».

Albiate: il libro Bilal di Fabrizio Gatti e il viaggio tra i migranti

Un viaggio straordinario e insieme un’inchiesta unica. Per quattro anni, come detto, Fabrizio Gatti ha cambiato il suo nome in Bilal per trasformarsi in un migrante clandestino e descrivere, in prima persona, il dramma di chi si mette in marcia per conquistare una vita migliore al di qua del Mediterraneo. Con pochi soldi in tasca, un borsone di vestiti leggeri, la colla sulle dita per nascondere le impronte e non essere identificato, Gatti sale sui camion che attraversano il deserto del Sahara e portano migliaia di migranti sulle coste del Nordafrica. Ha incontrato terroristi e scafisti senza scrupoli. Si è infiltrato tra i trafficanti come autista di un boss. È stato recuperato in mare, è sbarcato a Lampedusa. Lo hanno arrestato e ha lavorato nelle campagne del Sud tra i braccianti, in condizioni disumane. Durante questo viaggio Fabrizio Gatti ha scoperto le voci dei protagonisti, i nomi dei criminali, gli interessi economici e politici di chi guadagna dal traffico dei nuovi schiavi. Un diario-racconto scritto nel 2007 che narra vicende oggi di strettissima attualità. Nel libro c’è la cronaca – drammatica e tutta reale – di una inchiesta da infiltrato sulle rotte dell’immigrazione irregolare dall’Africa all’Europa. Da “Bilal” è tratta la serie tv “Unwanted. Ostaggi del mare”, con Marco Bocci e Jessica Schwarz. Otto episodi in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now da venerdì 3 novembre.