Albiate: due furti in appartamento nel weekend

Fine settimana da dimenticare ad Albiate. Sono due i furti in abitazione registrati sabato e domenica sera in due distinte zone del paese. Con l’estate alcune case iniziano a svuotarsi per le ferie, in altri casi invece c’è più voglia di stare all’aria aperta sino a tarda ora; due scenari che fanno gola ai ladri che prendono di mira le proprietà lasciate vuote (per qualche ora o per più giorni) per compiere i furti che, in molti casi, purtroppo, fanno centro.

Albiate: due furti in appartamento, in centro e al Dosso

Nella notte di sabato, ignoti hanno rubato in un’abitazione del centro, nella zona dell’ufficio postale, non lontano dalle scuole cittadine. Domenica sera, invece, i malviventi sono riusciti a introdursi all’interno di un’abitazione della frazione Dosso, mettendo a segno anche qui il colpo.

I residenti si sono resi conto di quanto accaduto solo a cose fatte, una volta rientrati a casa. Non ci sarebbero testimoni.

Albiate: due furti in appartamento, i consigli del Controllo di vicinato

L’associazione del Controllo del Vicinato di Albiate ricorda validi consigli: inserire il sistema di allarme anche per brevi spostamenti, fare caso a rumori strani specialmente nelle ore notturne, fare attenzione alle reazioni di eventuali cani presenti in zona perché potrebbero segnalare strane presenze. In caso di persone sospette, sconosciute o auto che si aggirano nella zona, è sempre utile informare il 112 anche se può apparire un episodio di poco conto.