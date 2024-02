Aicurzio: fuoristrada contro una cabina dell’elettricità, auto va a fuoco

Lo schianto, le fiamme, la paura. È successo nella tarda serata di venerdì 2 febbraio ad Aicurzio, sulla strada per Cascina Restelli. Qui un’auto ha perso il controllo ed è finita contro una cabina della distrubuzione elettrica, prendendo fuoco.

Aicurzio: fuoristrada contro una cabina dell’elettricità, sul posto ambulanza e vigili del fuoco

L’allarme è scattato intorno alle 22.45, sull’auto due persone. Sul posto si sono portati l’ambulanza in codice rosso e i vigili del fuoco del Comando di Monza e Brianza con l’autopompa da Vimercate. Una donna di 27 anni è stata presa in cura dai sanitari e non trasportata, i vigili del fuoco hanno spento le fiamme e ripristinato le condizioni di sicurezza.