Ai domiciliari con la droga a Sovico, minaccia la ex davanti al figlio a Carate: due arresti dei carabinieri

Nella casa dove era agli arresti domiciliari, a Sovico, i carabinieri hanno trovato droga, 200 grammi di

hashish e 50 grammi di marjuana, e tutto il necessario per lo spaccio, un bilancino elettronico di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Una scoperta, avvenuta nei giorni scorsi, durante una perquisizione di iniziativa, che ha portato un 34enne italiano , su disposizione del Gip del Tribunale di Monza, a un nuovo arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti con custodia cautelare in carcere.

Detenzione di droga e atti persecutori, due arresti dei carabinieri a Sovico e Carate

A Carate Brianza, sempre i militari della Compagnia di Seregno, hanno arrestato in flagranza del reato di atti persecutori nei confronti della ex moglie un 45enne di origine rumena, residente in città, già noto alle Forze dell’ordine e destinatario del provvedimento amministrativo dell’ammonimento.

Sabato avrebbe reiteratamente molestato la donna al telefono, sui social network e appostandosi fuori della sua abitazione fino a minacciarla e offese in presenza del figlio minore. I carabinieri, intervenuti sul posto, dopo aver messo in sicurezza le vittime, hanno bloccato ed arrestato il 45enne, “che versava in un evidente stato di alterazione” dicono i militari. L’uomo, su disposizione del p.m. di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Monza.

A Seregno pizzicato alla guida dell’autocarro dopo aver abbondantemente bevuto: denunciato 38enne

Infine, a Seregno, è stato deferito in stato di libertà per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica un 38enne marocchino residente a Baranzate trovato alla guida di un autocarro con un tasso alcolemico pari a 2,21 g/l. La patente di guida è stata ritirata e il veicolo affidato in custodia al datore di lavoro.