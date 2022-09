Agrate premia Baroni e la Speranza con il Gelso d’oro

Quest’anno il Comune di Agrate premierà con il massimo riconoscimento cittadino una società che da 50 anni promuove lo sport ad Agrate e una imprenditrice che si è distinta nell’innovazione e per quel che ha fatto durante la pandemia. Saranno infatti la Speranza Agrate e Milena Baroni a ricevere il Gelso d’oro in occasione della cerimonia che si terrà il prossimo 2 ottobre, durante i giorni della festa del paese. I nomi sono stati annunciati dalla commissione comunale nei giorni scorsi.

Agrate premia con il Gelso d’oro e le parole del sindaco

«Le motivazioni dettagliate saranno espletate durante la cerimonia – spiega il sindaco Simone Sironi -. Quest’anno il Gelso andrà alla Speranza per l’attività importante per bambini e ragazzi che ha svolto in questi 50 anni e per la sua ricca storia e per la prima volta daremo un Gelso d’oro a un’imprenditrice. Io avevo avuto modo di conoscerla nel periodo della pandemia perché l’azienda che gestisce con il marito si era attivata fortemente e aveva convertito la propria produzione per dare vita a queste mascherine lavabili ma con caratteristiche prestazioni equiparabili alla Ffp2».

Agrate premia con il Gelso d’oro e la soddisfazione di Baroni

Per Milena Baroni la soddisfazione è grande, nonostante ormai sia piuttosto avvezza ai riconoscimenti. Lo scorso ottobre assieme al marito Giacomo Frassica aveva ritirato in Campidoglio il premio “Recti Eques – Paladini Italiani della Salute” mentre a marzo di quest’anno la sua Mycroclean Italia era stata inserita dal Financial Times nella lista delle aziende più cresciute in Europa negli ultimi tre anni. La Baroni era stata anche in lizza per il Premio Gamma Donna «ma ricevere un riconoscimento che arriva dal paese dove abito devo dire che mi rende ancora più felice – commenta la Baroni –. Quest’anno sarò premiata nuovamente in Campidoglio ma, davvero quando ho ricevuto la notizia del Gelso d’oro mi sono emozionata di più».

Agrate premia con il Gelso d’oro e la maglia celebrativa della Speranza

Anche dai campi della Speranza la gioia è tanta: «Siamo veramente molto soddisfatti – spiega il presidente del sodalizio agratese Alfredo Bosisio -. La Speranza Agrate nasce ufficialmente nel 2013 a seguito della fusione dell’Ac Agrate e della Gs Speranza. Quest’ultima aveva iniziato la propria attività a settembre del ’72 ed è quindi per questo che quest’anno cade il 50esimo anniversario. Oggi contiamo oltre 150 giocatori e un centinaio di dirigenti e siamo iscritti a campionati dalla Promozione alla scuola calcio». La società si presenterà a ritirare il premio da squadra: «Abbiamo invitato tutti i presidente delle società preesistenti e anche tutti i giocatori con la divisa – prosegue Bosisio -. Ovviamente con i campionati in corso non tutti potranno essere presenti, ma abbiamo stampato la maglietta celebrativa, che consegnerò anche al sindaco, per riempire anche questa occasione cn i nostri colori».