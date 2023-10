Agrate inaugurerà la nuova palestra con la ginnasta Martina Maggio

Anche la campionessa Martina Maggio presente all’inaugurazione della nuova palestra di Agrate. È in calendario per il prossimo 5 novembre l’evento organizzato dal Comune per inaugurare ufficialmente la nuova struttura realizzata all’interno del parco Aldo Moro e come madrina ufficiale sarà presente la ginnasta villasantese. La palestra è stata completata nei mesi scorsi e già da fine settembre è utilizzata dalle atlete della Ginnastica artistica agratese.

Agrate inaugurerà la nuova palestra e la madrina d’eccezione

«Abbiamo atteso passassero le elezioni suppletive per organizzare la cerimonia vera e propria del taglio del nastro – spiega l’assessore allo Sport Claudio Galli -. Siamo contenti di avere una madrina d’eccezione come Martina Maggio che ci aiuterà a inaugurare la struttura anche se, essendo infortunata, non potrà esibirsi». Il progetto della palestra è maturato a seguito dell’accordo stipulato tra Comune e Provincia per la riqualificazione e il successivo trasferimento dell’Istituto Floriani nell’ex scuola elementare Ferrario, nella cui palestra si allenavano le atlete della Ginnastica artistica: «Siamo contenti perché si è riusciti a realizzare una struttura di alto livello molto grande e attrezzata nel migliore dei modi per le nostre atlete e atleti agratesi – prosegue Galli -. Uno spazio di sport, di relazione e di divertimento per la nostra comunità sportiva. La collaborazione con la Ginnastica artistica è stata fondamentale per la fase di avvio e progettuale in termini di arredo. Ringraziamo il direttivo e la presidentessa Mara Alberton»