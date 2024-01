Agrate: il Centro Sulè raccoglie fondi per riacquistare gli strumenti rubati

Una raccolta fondi per riportare la strumentazione in sala prove. È quella lanciata nei giorni scorsi sulla piattaforma online gofundme.com dall’associazione Sulè di Agrate.

Durante le feste di natale, si ricorda, la sala era stata presa di mira da “qualche genio del male – come si legge nell’appello dell’associazione – che ha pensato bene di introdursi furtivamente al Centro Sulè e portare via diverse importanti attrezzature e strumentazioni, in alcuni casi messe addirittura a disposizione gratuitamente dai giovani volontari che gestiscono la sala”. La sala prove rappresenta uno dei progetti storici del Centro Giovani, un luogo “dove giovani musicisti si alternano da anni in una gestione collettiva e condivisa, in maniera prevalentemente volontaria, dando occasione alle band del territorio di fare pratica a costi più che popolari”.

Agrate: il Centro Sulè e l’appello

L’obiettivo della raccolta è quello di raggiungere i 3,5 mila euro e attualmente sono circa un migliaio gli euro raccolti: “chiediamo a chiunque conosca il nostro progetto, o a chi voglia in futuro conoscerlo meglio, di esprimere solidarietà e supporto con un qualsiasi tipo di donazione. Sarà in ogni caso preziosa, e ci spingerà soprattutto emotivamente a non perdere speranze e passione”.