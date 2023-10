Agrate Brianza, vasto incendio in un capannone dove erano stoccati rifiuti

Vigili del fuoco del Comando provinciale di Monza e Brianza impegnati fino al primo pomeriggio, domenica 8 ottobre, ad Agrate Brianza, per spegnere un vasto incendio, scoppiato durante la notte, attorno alle 3.30, e che ha interessato un capannone dove era stoccato “materiale vario proveniente da discariche e stoccato per il suo smaltimento” precisano dal Comando di via Cavallotti.

L’intervento dei vigili del fuoco ad Agrate (foto Vigili del fuoco di Monza)

Agrate Brianza, incendio in via Cascina Trivulziana: sul posto inviate numerose squadre

Il rogo è scoppiato in via Cascina Trivulziana: sul posto inviate numerose squadre. Dal comando di Monza un’autopompa, un’autobotte e un’autoscala, dal distaccamento volontario di Vimercate un’autopompa e un’autobotte e dal distaccamento di Lissone un’altra autobotte.