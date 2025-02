Agrate, annunciato sciopero alla ST: “Vogliamo risposte sul futuro”

“Vogliamo risposte da azienda e governo sul futuro della ST”: i sindacati, Fim Cisl e Fiom Cgil hanno annunciato per martedì 18 febbraio uno sciopero ai tornelli della azienda di Agrate Brianza dalle 7.30 alle 9.30.

Agrate, i sindacati chiedono un incontro istituzionale immediato

Le sigle chiedono un incontro istituzionale immediato, “un confronto con i ministri competenti per affrontare la situazione senza ulteriori rinvii. L’azionista di maggioranza di ST in Italia e i vertici dell’azienda stessa ci devono delle spiegazioni non solo sulle vicende finanziarie ma anche su tutti i cambiamenti strategici che vedono incrementare i trasferimenti di tecnologia verso aziende Cinesi o del Sud Est Asiatico. Nel frattempo, si riscontrano chiusure temporanee ma eccezionali nei siti ST in Italia e nel mondo” si legge in un volantino diffuso alla stampa.

I sindacati puntano il dito sulla presunta “reticenza”, da parte del management “a condividere il piano dei prepensionamenti e il silenzio con cui la direzione procede nelle sue scelte annullando il dialogo con il sindacato”.