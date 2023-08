Aggredì il marito a coltellate, ora vanno verso il divorzio

La tragica vicenda del tentato omicidio di Lesmo da parte di una donna che, in preda ai fumi dell’alcol, aveva accoltellato il marito, sembra andare verso la “soluzione” del divorzio.

Aggredì il marito a coltellate, lei era risultata positiva all’alcoltest

Era accaduto il 25 febbraio. Lui 76 anni, lei, 34, sposati e genitori di una bambina: a conclusione di una serata in compagnia, tornati a casa si erano affrontati in un’accesa discussione (la figlia per fortuna stava dormendo nella sua camera). Oggetto della discussione pare fosse il fatto che lei volesse tornare in Kenya, cosa a cui il consorte si opponeva finché lei, perdendo il lume della ragione, ha impugnato un coltello da cucina e senza pensarci un solo attimo aveva colpito l’uomo con un deciso fendente al petto.

Aggredì il marito a coltellate, arrestata con l’accusa di tentato omicidio poi diventata di lesioni gravissime

E probabilmente solo in quel frangente, pur tra lo stordimento dell’alcol, lei si era resa conto di cosa avesse commesso: preso il suo telefonino ha chiamato i carabinieri. Per la donna, sottoposta all’alcoltest e risultata positiva con 2.07 di g/l di alcol nel sangue si erano aperte le porte del carcere di San Vittore, a Milano, a disposizione dell’autorità giudiziaria, che aveva convalidato l’arresto, con l’accusa iniziale di tentato omicidio, poi derubricata in lesioni gravissime.

In seguito liberata, la donna aveva trovato una sistemazione con il divieto di avvicinarsi al luogo di residenza del marito al di sotto di 500 metri.

Aggredì il marito a coltellate, oggi sembra che il loro rapporto sia arrivato al capolinea

I due si erano conosciuti in Kenya, quando il lesmese (cintura nera di judo) vi si era recato per aiutare a creare un piccolo centro sportivo che togliesse i ragazzini dalla strada. Oggi, a quanto si apprende da persone vicine ai due, sembra che il loro percorso di coppia sia arrivato al termine e che stiano considerando molto seriamente il divorzio.