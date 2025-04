Aereo contro il Pirellone: commemorate le vittime del 2002, tra loro anche la monzese Anna Maria Rapetti

Ricordate martedì con una cerimonia in Regione Lombardia le vittime dell’incidente del 18 aprile 2002 quando un aereo sventrò il Pirellone, il Palazzo Pirelli di Milano, all’altezza del 26° piano. Al lavoro c’era l’avvocato monzese Anna Maria Rapetti che perse la vita insieme alla collega Alessandra Santonocito. Alla commemorazione con il presidente Attilio Fontana e le cariche istituzionali, erano presenti Giovanni Rapetti, il fratello della donna, e il figlio Francesco. Oltre alla collega Rosangela Capuzzolo.

«Un evento che non dimenticheremo – ha detto Fontana – non solo per la gravissima perdita di due dipendenti regionali, apprezzate e stimate, ma anche perché costituisce una linea di demarcazione tra un ‘prima’ e un ‘dopo’».

Era l’aprile 2002, a una manciata di mesi dall’attentato alle Torri Gemelle; un’inchiesta alla fine chiarì che si trattò di un incidente causato da una condotta non adeguata del pilota nelle fasi finali nel volo dalla Svizzera. Dopo il restauro del Palazzo quel piano è diventato il Piano della Memoria, uno spazio aperto dedicato al raccoglimento e alla riflessione.

«L’eredità che l’incidente del 18 aprile ci lascia – ha aggiunto – è anzitutto il ricordo di Annamaria e Alessandra ma anche, come dimostrato a partire dal giorno successivo all’evento, la straordinaria capacità di ripresa del personale di Regione Lombardia pronto a collaborare per un complicato ritorno alle tradizionali attività, ‘tirandosi indietro le maniche’ come si usa dire e rimettendosi al lavoro. Perché noi lombardi siamo fatti così».